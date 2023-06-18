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Администрация Байдена и страны НАТО меня не услышали, - экс-посол США Макфол о необходимом для победы Украины до конца года

18 июня, 2023 воскресенье
14:48
Война с Россией

Американский политик и дипломат, сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против РФ (группа Ермака-Макфола) Майкл Макфол рассказал о своем видении срока завершения войны на необходимых Украине условиях

Об этом он сказал в интервью проекту "Донбасс Реалии".

"Я это написал, но администрация Байдена и другие западные страны НАТО этого не услышали. Я хотел, чтобы все оружие, которое бы обеспечило победу, было уже отправлено. Они решили иначе. Это их решение, не мое", - заявил Макфол.

Речь идет о его статье под названием "Как совершить прорыв в Украине" (How to Get a Breakthrough in Ukraine), обнародованной 30 января 2023 года в журнале Foreign Affairs. В ней Макфол настаивал на необходимости выделения Украине именно такого объема вооружения и финансирования, который позволил бы разгром российских оккупантов и выход на границы 1991 года еще до конца года.

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Как дальше будут разворачиваться события, учитывая что Запад не пошел на указанный выше шаг, Макфол точно прогнозировать не стал.

По его словам, на поле боя украинцы способны делать больше, чем рассчитывают западные партнеры.

"О будущем - я не военный эксперт, но напомню, как многие аналитики полтора года назад рассчитывали, что Россия победит за несколько дней, что через несколько дней российские солдаты будут в Киеве, и это была огромная ошибка. Я напомню также, как аналитики прошлой осенью не ожидали украинского успеха в Харьковской и Херсонской областях, поэтому я не знаю, что будет дальше, но считаю, что украинцы все время делали больше, чем мы от них ожидали", - подытожил Майкл Макфол.

Кем является Майкл Макфол

Ученый, специалист по бывшему СССР и России.

В 2012-2014 годах работал послом США в РФ.

Идеолог политики "перезагрузки" в отношениях с Россией, которую осуществлял президент Барак Обама.

Сейчас преподает в Стэнфордском университете в должности профессора.

Джо Байден
НАТО
США
помощь Украине
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