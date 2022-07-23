Администрации Байдена присущ иррациональный страх перед кремлем, - экс-посол США в Украине Гербст

Об этом сказал бывший посол США в Украине Джон Гербст в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Нужно отправить в Украину 80, а то и 100 HIMARS и сделать это как можно быстрее. Наш Пентагон это понимает. Однако есть и другие отделы администрации, которые этого не понимают, отсюда, к сожалению, и берет начало слабость", - отметил он.

По мнению Гербста, Украина делает все возможное, чтобы ускорить еще большую поддержку США

"Вы боретесь смело, мужественно и результативно. Я только видел первую леди, госпожу Зеленскую, которая выступала перед Конгрессом, рассказывая о дикой войне, которую ведет Россия, и о потребности в большем количестве американского оружия. Ваше посольство также прекрасно работает здесь в США, и к нам приезжают многие люди, которые отчетливо говорят о немедленных потребностях Украины", - сказал экспосол.

По его мнению, помощь США слишком медленная.

"Администрации Байдена присущ иррациональный страх перед кремлем, а также нежелание решительно отстаивать жизненно важные американские интересы. Честно говоря, администрация Байдена очертила правильный подход, но реализует его очень слабо. Помощь усиливается, но, к сожалению, небольшими шагами и очень медленно". подытожил Гербст.