О сообщении подозрения информируют в Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы БЭБ установили, что в период 2016-2018 годов подозреваемый получил более 100 млн грн. Он скрыл эти доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн. гривен и военного сбора в сумме более 1 млн. грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн.

Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн. грн.

Досудебное расследование этого уголовного производства велось по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

Спортивное издание Tribuna.com сообщает , что производство открыто против старшего администратора сборной Украины по футболу Александра Косткина, работающего в штабе главной команды с 2016 года.

В декабре 2020 года главное следственное управление Государственной фискальной службы Украины открыло уголовное производство по расследованию фактов легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Тогда, по данным следствия, правоохранители установили, что в период с 2016 по 2020 годы Косткин уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах и проводил в отделениях Приватбанка и ПУМБ финансовые операции по безосновательному перечислению и снятию наличных средств с целью их легализации на общую сумму. более 130 млн. грн.

Дело получило немалую огласку, ведь в ней фигурируют известные футбольные агенты, в частности Вадим Шаблий, а также нынешние и бывшие игроки основного состава донецкого "Шахтера".

Следователи изучили движение средств на банковских счетах Косткина и обнаружили список контрагентов, с которыми в основном он взаимодействовал. Это, прежде всего, голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, эксгравец дончан, а сегодня главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер, а также известный футбольный агент Вадим Шаблий.

Кроме Пятова и Кучера, в списке контрагентов по делу Косткина фигурируют также Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин и Николай Матвиенко. От них всех на счета Александра в указанный период поступали средства.

Параллельным списком, по данным издания, прямо или косвенно идут футбольные агенты. Кроме Шаблия, это Максим Дудченко, Алексей Алехин и Александр Карпов. Также по делу фигурирует жена Шаблия Марина.

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