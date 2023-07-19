Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с Самантой Пауэр, администратором USAID, и замминистра по восстановлению Александрой Азархиной посетили один из поврежденных домов в Буче, владельцы которого уже получили финансирование на ремонт поврежденного жилья по программе есть Восстановление. На полученные средства бучанцы смогут сделать ремонт внутри дома", - написал он.

Глава Минцифры презентовал американским партнерам достижения по восстановлению и первые результаты являются Восстановление. По словам Федорова, это самая сложная услуга с точки зрения взаимодействия разных госорганов, комиссий и банков, но очень простая для граждан.

"Это не просто заявка в Дии. Команда реализовала наполнение реестров и проверку информации, проверку комиссий, настроила взаимодействие с банками – все, чтобы человек мог удобно получить деньги на ремонт поврежденного жилья. Мы строим цифровое государство с удобными услугами, где все работает прозрачно – без схем и коррупции. Поэтому восстановление страны невозможно представить без услуг в Дии", - написал он.

На сегодняшний день украинцы через Дию оформили 27 461 заявление и уже 1403 семей получили выплаты на сумму почти 115 млн грн.

В Минцифре напомнили, что уже на днях стартует бета-тест второго этапа есть Восстановление – компенсации за разрушенное имущество.

Федоров поблагодарил американских партнеров USAID/UKAid проект "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" за поддержку.

Что известно о посещении Саманты Пауэр Украины

6 октября 2022 г. в Киев впервые прибыла с визитом администратор Агентства США по международному развитию (USAID). Пауэр сообщила о своем визите в Твиттер и написала, что "USAID сейчас и навсегда будет поддерживать Украину".

Во время визита Украины администратор объявила , что США выделит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме. Помощь будет направлена в частности на те области Украины, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Черниговская, Харьковская, Киевская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Житомирская.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Пауэром план быстрого восстановления Украины и безопасность на объектах общественной инфраструктуры. Он отметил, что главным упором в общении был вопрос безопасности.

Он также поблагодарил Самант Пауэр за выделение средств для подготовки нашей инфраструктуры к зимнему периоду, в частности, для теплоснабжения.

Впоследствии глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию, имеющая опыт документирования военных преступлений по всему миру, подчеркнула , что никогда раньше не видела столь масштабных и жестоких зверств, как те, которые Россия совершает в Украине.

Саманта Пауэр отметила, что сейчас важно оказать поддержку Украине в документировании военных преступлений России. И рассказала, что программа USAID работает в Украине в направлении поддержки документации военных преступлений еще после того, как РФ аннексировала Крым и значительную часть Донбасса.

В понедельник, 18 июля 2023 года, в столицу Украины во второй раз прибыла администратор Агентства США по международному развитию. В Киеве ее встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Во время визита в Украину американка объявила о выделении более $500 млн. дополнительной гуманитарной помощи на нужды украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России.

Впоследствии Пауэр сообщила , что США выделили Украине 250 млн долларов на создание и расширение альтернативных маршрутов для вывоза зерна из страны. Комментируя решение РФ выйти из "зернового соглашения", она обвинила Владимира Путина в том, что он принял "решение на жизнь и смерть", затрагивающее миллионы самых бедных людей мира.