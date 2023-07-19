Администратор USAID Пауэр посетила Бучу и ознакомилась с результатами Восстановления
В среду, 19 июля, администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр посетила один из поврежденных россиянами домов в Буче на Киевщине, владельцы которого уже получили компенсацию на восстановление по программе
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Вместе с Самантой Пауэр, администратором USAID, и замминистра по восстановлению Александрой Азархиной посетили один из поврежденных домов в Буче, владельцы которого уже получили финансирование на ремонт поврежденного жилья по программе есть Восстановление. На полученные средства бучанцы смогут сделать ремонт внутри дома", - написал он.
Глава Минцифры презентовал американским партнерам достижения по восстановлению и первые результаты являются Восстановление. По словам Федорова, это самая сложная услуга с точки зрения взаимодействия разных госорганов, комиссий и банков, но очень простая для граждан.
"Это не просто заявка в Дии. Команда реализовала наполнение реестров и проверку информации, проверку комиссий, настроила взаимодействие с банками – все, чтобы человек мог удобно получить деньги на ремонт поврежденного жилья. Мы строим цифровое государство с удобными услугами, где все работает прозрачно – без схем и коррупции. Поэтому восстановление страны невозможно представить без услуг в Дии", - написал он.
На сегодняшний день украинцы через Дию оформили 27 461 заявление и уже 1403 семей получили выплаты на сумму почти 115 млн грн.
В Минцифре напомнили, что уже на днях стартует бета-тест второго этапа есть Восстановление – компенсации за разрушенное имущество.
Федоров поблагодарил американских партнеров USAID/UKAid проект "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" за поддержку.
Что известно о посещении Саманты Пауэр Украины
6 октября 2022 г. в Киев впервые прибыла с визитом администратор Агентства США по международному развитию (USAID). Пауэр сообщила о своем визите в Твиттер и написала, что "USAID сейчас и навсегда будет поддерживать Украину".
Во время визита Украины администратор объявила , что США выделит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме. Помощь будет направлена в частности на те области Украины, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Черниговская, Харьковская, Киевская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Житомирская.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Пауэром план быстрого восстановления Украины и безопасность на объектах общественной инфраструктуры. Он отметил, что главным упором в общении был вопрос безопасности.
Он также поблагодарил Самант Пауэр за выделение средств для подготовки нашей инфраструктуры к зимнему периоду, в частности, для теплоснабжения.
Впоследствии глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию, имеющая опыт документирования военных преступлений по всему миру, подчеркнула , что никогда раньше не видела столь масштабных и жестоких зверств, как те, которые Россия совершает в Украине.
Саманта Пауэр отметила, что сейчас важно оказать поддержку Украине в документировании военных преступлений России. И рассказала, что программа USAID работает в Украине в направлении поддержки документации военных преступлений еще после того, как РФ аннексировала Крым и значительную часть Донбасса.
В понедельник, 18 июля 2023 года, в столицу Украины во второй раз прибыла администратор Агентства США по международному развитию. В Киеве ее встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Во время визита в Украину американка объявила о выделении более $500 млн. дополнительной гуманитарной помощи на нужды украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России.
Впоследствии Пауэр сообщила , что США выделили Украине 250 млн долларов на создание и расширение альтернативных маршрутов для вывоза зерна из страны. Комментируя решение РФ выйти из "зернового соглашения", она обвинила Владимира Путина в том, что он принял "решение на жизнь и смерть", затрагивающее миллионы самых бедных людей мира.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное