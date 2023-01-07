Adidas запретил сборной России по футболу играть в своей экипировке
Немецкая компания Adidas запретила сборной России по футболу играть в своей экипировке из-за агрессии РФ против Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам президента российского футбольного союза Александра Дюкова, в 2023 году сборная страны-агрессора вынуждена будет искать нового технического спонсора.
"Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры", - рассказал Дюков.
РФС сотрудничал с Adidas с 2008 года. Действие последнего соглашения с немецким производителем было рассчитано до 2026 года, однако 1 марта 2022 года Adidas расторг контракт с РФС из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Сотрудничество с футбольными клубами из России в 2022 году также прекратил бренд Nike, полностью покинувший российский рынок.
Сборную России и клубы в марте 2022 года отстранили от международных соревнований. С тех пор команда РФ провела всего два товарищеских матча против Киргизии (2:1) и Таджикистана (0:0).
- 7 марта 2022 Adidas объявил, что приостанавливает работу своих фирменных магазинов в России.
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