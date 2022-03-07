Adidas приостанавливает работу магазинов в России
Временно будут закрыты магазины по всей стране и онлайн-продажи в РФ
Об этом известный спортивный бренд сообщил в LinkedIn, информирует Еспресо.TV
"Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего сайта в России до последующего сообщения. Мы продолжаем платить нашим работникам", - говорится в сообщении компании.
После начала широкомасштабного вторжения России в Украину уже десятки известных брендов и производителей разных товаров заявили о приостановке деятельности в России.
- Напомним, Transparency International Ukraine назвала пять мировых гигантов, до сих пор работающих с Россией.
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