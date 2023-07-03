Об этом информирует Forbes.ua .

Первая коллекция Trefoil, созданная в сотрудничестве с украинским лейблом Ksenia Schnaider, представляет новый взгляд на фирменные образы adidas. Коллекция сочетает эстетику украинского модного дома с кодами бренда adidas и включает в себя джинсовые вещи, спортивные костюмы, корсеты и платья adiColor в стиле пэчворк.

Также представлена обувь, включая обновления культовых кроссовок adi2000, Forum Mid и Superstar.

Фото: kseniaschnaider/Instagram

Аксессуары KseniaSchnaider изготовлены из черной джинсовой ткани с флуоресцентными желтыми шипами из футбольных бутс.

Сообщается, что Adidas понесла убытки в конце 2022 года из-за сокращения продаж из Китая и увеличения количества непроданных кроссовок Yeezy после разрыва сотрудничества с Канье Вестом. Adidas может потерять около €1,2 млрд годового объема продаж и €500 млн операционной прибыли.

В мае Adidas вернул в продажу кроссовки Yeezy, которыми интересовались коллекционеры и поклонники кроссовок.