Adidas показал общую коллекцию с украинским брендом KseniaSchnaider
Adidas Originals и KseniaSchnaider представили общую коллекцию одежды, обуви и аксессуаров, которая поступила в продажу 1 июля
Об этом информирует Forbes.ua .
Первая коллекция Trefoil, созданная в сотрудничестве с украинским лейблом Ksenia Schnaider, представляет новый взгляд на фирменные образы adidas. Коллекция сочетает эстетику украинского модного дома с кодами бренда adidas и включает в себя джинсовые вещи, спортивные костюмы, корсеты и платья adiColor в стиле пэчворк.
Также представлена обувь, включая обновления культовых кроссовок adi2000, Forum Mid и Superstar.
Фото: kseniaschnaider/Instagram
Аксессуары KseniaSchnaider изготовлены из черной джинсовой ткани с флуоресцентными желтыми шипами из футбольных бутс.
Сообщается, что Adidas понесла убытки в конце 2022 года из-за сокращения продаж из Китая и увеличения количества непроданных кроссовок Yeezy после разрыва сотрудничества с Канье Вестом. Adidas может потерять около €1,2 млрд годового объема продаж и €500 млн операционной прибыли.
В мае Adidas вернул в продажу кроссовки Yeezy, которыми интересовались коллекционеры и поклонники кроссовок.
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