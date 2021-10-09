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Адель похудела, встретила новую любовь и учится жить без смартфона

9 октября, 2021 суббота
09:38
Культура

33-летняя британская певица Адель Лори Блу Адкинс, больше известная как Адель, дала интервью национальной редакции глянцевого журнала Vogue

В нем она описала последние изменении в своей жизни, рассказывает Еспресо.TV.

Главные отрывки из этого разговора обнародованы в официальном инстаграмме издания.

Сбрасывать лишний вес, говорит Адель, она начала ради того, чтобы снизить уровень тревожности.

"На тренировках я стала чувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о том, чтобы похудеть. Речь шла о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени себе каждый день без телефона. Я привыкла к этому. Я тренируюсь дважды или трижды в день с тренером", - поделилась собственным опытом певица.

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Также Адель объяснила, почему после разрыва отношений с американским бизнесменом Саймоном Конекки она встречается именно со спортивным агентом Ричем Полом.

"У меня были свидания до Рича, но неудачные... Те ребята ненавидели это. Для них было стрессом, когда их видели на улице со мной. В то время как его это совсем не смущает. Он прекрасен. Он чертовски смешной и умный", - пояснила звезда.

Следует отметить, что Адель возвращается в музыку после 6-летнего перерыва.

15 октября выйдет ее новый сингл Easy on Me.

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музыкальные новости
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