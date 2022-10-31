Своими размышлениями Маша Ефросинина поделилась в Instagram.

Потери россиян превысили 70 тыс. личного состава. Как заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, все поля покрыты трупами и стоит трупная вонь.

"За последние сутки нашим удалось отправить к предкам около тысячи палачей. И есть какая-то странная и одновременно пугающая внутренняя радость по этому поводу. Ведь раньше мы все такого о себе даже представить не могли. А теперь для нас каждый уничтоженный российский убийца – это спасенная украинская жизнь!", - написала Ефросинина.

Она рассказала, что получает много вопросов, нормально ли это чувствовать.

"Каждый раз, когда я читаю в новостях о том, что уничтожено много российских солдат, я чувствую волну счастья, радости. Нормально ли? Адекватный ли я человек?", - такого содержания сообщения получает телеведущая.

Ефросинина заметила, что чувствует то же самое и считает себя нормальной, как и других людей.

"А как нам относиться к людям, которые вторглись на территорию нашей страны, до сих пор заставляют нас страдать и носить в себе огромное горе каждый день от новости к новости. Но уничтожение каждого российского оккупанта - это сохранение украинских жизней. Да, я считаю, что нездорово радоваться смерти человека, но с каких пор тех, кто убил 400 детей, изнасиловали тысячи женщин, пожилых людей, подростков и малышей, ограбили и разрушили наши дома, убивало мужчин, сыновей собратьев. , – подчеркнула она.

За сутки, 29 октября, РФ потеряла 950 солдат.

За 30 октября авиация ВСУ нанесла по врагу 21 удар, а ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

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