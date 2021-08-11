Адаптивный карантин в Украине продолжили до 1 октября

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 августа, передает Еспресо.TV.



"Правительство продолжает адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавируса", - подчеркнул он.



Читайте также: Ухудшение эпидситуации в Украине: заболеваемость коронавирусом растет четвертую неделю подряд, - Киевская школа экономики



По словам Шмыгаля, правительство готовит больницы, а количество коек с приподнятым кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинский на амбулаторном этапе.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет предлагать продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb