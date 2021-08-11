Адаптивный карантин в Украине продолжили до 1 октября
Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 августа, передает Еспресо.TV.
"Правительство продолжает адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавируса", - подчеркнул он.
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По словам Шмыгаля, правительство готовит больницы, а количество коек с приподнятым кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинский на амбулаторном этапе.
- Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет предлагать продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца .
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