Ада Роговцева отмечает свое 86-летие

Ее дочь Екатерина поздравила мать с днем рождения на фейсбуке.

Она опубликовала фотографию Роговцевой с 2014 года. Тогда, по словам Екатерины, лицо Ады смогли выхватить перед первым их совместным выездом на восток.

Читайте также : Мои сцены здесь, мои могилы здесь. Я украинская актриса, - Ада Роговцева

"Горечь. Я мечтаю увидеть, как сойдет горечь с маминого взгляда. Я мечтаю увидеть счастье в ее глазах. Победы, мама! Пусть сотрется боль с лица! Пусть все живые и целые дома! Люблю! С днем рождения! Много лет!" – написала Екатерина.

Также к поздравлениям присоединились украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан.

"Сегодня день рождения великой Ады Роговцевой. Люблю и безгранично чту. Много лет!" – написал он.

Что известно об Аде Роговцевой

Ада Роговцева – украинская народная артистка театра и кино, герой Украины. Она родилась 16 июля 1937 года в городке Глухов Сумской области. После Второй мировой войны, на которую пришлось ее детство, окончила школу, а после поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, где познакомилась со своим мужем Константином Степанковым. С ним она родила двоих детей – сына Константина и дочь Екатерину.

Ада Роговцева 35 лет играла на сцене Киевского национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки. После него играла в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу. Гастролировала с концертными программами.

Ее самыми известными ролями в кино являются Мария Ткачева в фильме "Салют, Мария!", Наталья Башкирцева в "Укрощении огня" и Анна Кафтанова в "Вечном зове". В общей сложности актриса сыграла более 100 ролей и кино и получила за свое творчество более 20 наград и наград.

С начала российской агрессии в 2014 году Роговцева перестала ездить с представлениями в Россию. На нее там завели уголовное дело. Она также активно помогала бойцам АТО, выступала перед ними с концертами и организовывала сбор средств на госпиталь для украинских военных.

После заключения Россией кинорежиссера, сценариста и писателя Олега Сенцова записала видеообращение. В нем она призвала к помощи в его освобождении.

26 февраля 2022 года Роговцева выступила против вероятного компромисса со страной-агрессором. Она отметила, что никаких переговоров с ней быть не может, а может быть только капитуляция россиян и освобождение всех украинских оккупированных территорий.

А уже 3 апреля женщина заявила, что россиянам никто не простит зверства, совершенные ими в Киевской области и других регионах Украины. Она подчеркнула, что Россия оставляет за собой смерть и уносит награбленное имущество украинцев.