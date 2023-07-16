Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Ада Роговцева отмечает свое 86-летие

Ада Роговцева отмечает свое 86-летие

16 июля, 2023 воскресенье
15:23
Культура

Выдающаяся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева 16 июля отмечает свое 86-летие

Ее дочь Екатерина поздравила мать с днем рождения на фейсбуке.

Она опубликовала фотографию Роговцевой с 2014 года. Тогда, по словам Екатерины, лицо Ады смогли выхватить перед первым их совместным выездом на восток.

Читайте также : Мои сцены здесь, мои могилы здесь. Я украинская актриса, - Ада Роговцева

"Горечь. Я мечтаю увидеть, как сойдет горечь с маминого взгляда. Я мечтаю увидеть счастье в ее глазах. Победы, мама! Пусть сотрется боль с лица! Пусть все живые и целые дома! Люблю! С днем рождения! Много лет!" – написала Екатерина.

Также к поздравлениям присоединились украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан.

"Сегодня день рождения великой Ады Роговцевой. Люблю и безгранично чту. Много лет!" – написал он.

Что известно об Аде Роговцевой

Ада Роговцева – украинская народная артистка театра и кино, герой Украины. Она родилась 16 июля 1937 года в городке Глухов Сумской области. После Второй мировой войны, на которую пришлось ее детство, окончила школу, а после поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, где познакомилась со своим мужем Константином Степанковым. С ним она родила двоих детей – сына Константина и дочь Екатерину.

Ада Роговцева 35 лет играла на сцене Киевского национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки. После него играла в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу. Гастролировала с концертными программами.

Ее самыми известными ролями в кино являются Мария Ткачева в фильме "Салют, Мария!", Наталья Башкирцева в "Укрощении огня" и Анна Кафтанова в "Вечном зове". В общей сложности актриса сыграла более 100 ролей и кино и получила за свое творчество более 20 наград и наград.

С начала российской агрессии в 2014 году Роговцева перестала ездить с представлениями в Россию. На нее там завели уголовное дело. Она также активно помогала бойцам АТО, выступала перед ними с концертами и организовывала сбор средств на госпиталь для украинских военных.

После заключения Россией кинорежиссера, сценариста и писателя Олега Сенцова записала видеообращение. В нем она призвала к помощи в его освобождении.

26 февраля 2022 года Роговцева выступила против вероятного компромисса со страной-агрессором. Она отметила, что никаких переговоров с ней быть не может, а может быть только капитуляция россиян и освобождение всех украинских оккупированных территорий.

А уже 3 апреля женщина заявила, что россиянам никто не простит зверства, совершенные ими в Киевской области и других регионах Украины. Она подчеркнула, что Россия оставляет за собой смерть и уносит награбленное имущество украинцев.

Общество
Кино
Украина
Читайте также:
вибух
15 июля, 2023 суббота
В Сумах прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
Сергій Лавров
14 июля, 2023 пятница
Лавров на саммите ASEAN агрессивно отреагировал на призыв Борреля вывести войска РФ из Украины
ЗСУ
15 июля, 2023 суббота
После значительных потерь во время контрнаступления Украина изменила свою тактику, - NYT
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
16 июля
21:51
Россияне нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонщины: погибла женщина
21:44
Джокович проиграл Алькарасу в 5-сетовом финале Уимблдона
21:36
Обновлено
Россияне ударили по промышленному предприятию в Харькове: один человек погиб, трое пострадали
21:33
Будущее Украины в НАТО, и это не будет обсуждаться, - представитель Белого дома
21:22
В Италии 17-летний немецкий студент поцарапал стены Колизея
20:58
Эксклюзив
Союзники поддержат удары по РФ, если это будет сделано украинским оружием, - политик Береза
20:47
Командир Азова Денис Прокопенко встретился с личным составом после недавнего возвращения из Турции
20:46
Путин принял передачу "Балтики" и Danone во временное управление России
20:27
В Ираке снесли минарет, которому 300 лет, чтобы расширить проезжую часть
20:16
В Кировоградской области столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и раненые
20:04
OPINION
Аргументы дьявола
19:43
Вагнеровцы в Беларуси понадобятся для взятия Сувальского коридора, - депутат госдумы РФ
19:38
Эксклюзив
Территорией Карабаха Россия пытается рассчитаться с Азербайджаном за обход санкций, - глава Европейской партии Армении Хзмалян
19:07
ВСУ ведут наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях, — Генштаб
18:45
МН17
ЕС накануне годовщины трагедии на авиарейсе МН17 в очередной раз призвал РФ признать свою ответственность
18:45
Интервью
Байден понимает слабость Путина, но все же боится спровоцировать 3-ю мировую войну, - дипломат Брайза
18:07
OPINION
Поколение войны
17:58
Убил трех человек, похитил автомобиль и совершил ДТП со смертельным исходом: в Харькове задержали 20-летнего злоумышленника
17:50
Интервью
Встреча Путина с Пригожиным и его бандой - это унижение президента РФ, - Пионтковский
17:50
Инфографика
Курс валют 15 июля: евро дорожает
17:24
Рекордная жара в Европе: Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов
17:10
В 76 лет умерла актриса и исполнительница песни Je tʼaime… moi non plus Джейн Биркин
17:04
Мы не можем ставить ПВО подальше от городов, - Игнат
16:39
Из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения
16:23
ЧВК Вагнера
Вагнеровцев в Беларуси не хватит для создания ударной группы, - ГПСУ
16:02
OPINION
Как воспринимать зарубежных экспертов
16:02
В Харькове областные власти лишают финансирования легендарный театр "Березиль"
16:00
Эксклюзив
Власти РФ пытаются вычистить офицерский состав от поклонников Пригожина, - эксперт по международной безопасности Жовтенко
15:40
Оккупанты пошли в наступление в направлении Купянска на Харьковщине, - Маляр
15:23
В УЦОКО объяснили, почему абитуриентам не дают ознакомиться со своими ошибками на НМТ и подать апелляцию
14:46
Бритни Спирс готовит к выходу мемуары
14:16
G7
Министры финансов G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины
14:01
OPINION
Больше всего ку*вит бессилие
13:56
Обновлено
Нетаньягу
Премьер-министра Израиля выписали из больницы
13:53
Кассетные боеприпасы для Украины: Путин угрожает "зеркальными действиями"
13:17
Удвоение поддержки Украины является лучшим способом помощи мировой экономике, - министр финансов США
13:10
Вблизи Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2
12:57
На фото пиротехники, работающих в Черниговской области
Игрались со взрывчаткой: в Херсонской области пострадали двое детей
12:43
Розовые "НЛО" и перламутровые облака: на станции "Академик Вернадский" ученые зафиксировали два необычных явления
12:40
Россияне за сутки атаковали 7 областей Украины: по меньшей мере 4 погибших, 9 раненых. Ситуация в регионах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV