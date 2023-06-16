И жизнь, и смерть - суть реки, вливающиеся туда, где для них освобождается место.

Мы видим в своих путешествиях, как наполняются жизнью поселки и города, в которых еще недавно царила смерть. Как люди осторожно, шаг за шагом заходят в свои обжитые места, даже если над головой нет крыши, а под ногами прячутся мины.

Но мы также видим, как быстро жизнь может отступить. Ад наступает именно тогда, когда жизнь покидает свою территорию. Ад – это отсутствие других.

Кого больше – жизни или смерти: вот о чем у нас сейчас идет речь. Кого больше, кто захватит территорию, кто сильнее

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Кого больше – жизни или смерти: вот о чем у нас сейчас идет речь. Кого больше, кто захватит территорию, кто сильнее.

Мирные общества не чувствуют того, что мы чувствуем: смерть активна. Бывают времена смерти, когда она не просто то, что с нами "происходит", причем происходит "внезапно", как говорил один писатель эпохи сталинизма — а когда она становится распространяющейся активной силой, проглатывает наши земли, пожирает людей, сжигает будущее, роет могилы в промышленных масштабах. И тогда она вовсе не "внезапная", тогда она тотальная, всепоглощающая, неизбежная.

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Ад – это когда смерть активна, а жизнь пассивна.

Жизнь у нас должна победить смерть. Отбить у смерти территории, которые она заразила. Вот о чем эта война, в частности

Бывают времена, когда смерть активна, когда она заразна, когда она передается от человека к человеку, от поколения к поколению, потому что она тоже стремится к власти и господству. Гоголь уловил это давно: в украинских рассказах смерть у него привлекательна, потому что очеловечена, окультурена, освоена — и только в "Мертвых душах" она предстает как сила, с которой ты не можешь справиться. Когда мы смотрим на лица сегодняшнего путинского "политбюро", мы видим эти "мертвые души" снова.

Жизнь у нас должна победить смерть. Отбить у смерти территории, которые она заразила. Вот о чем эта война, в частности.

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЭН

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