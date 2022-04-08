Acer, EPAM и EarthDaily Analytics присоединились к технологической блокаде России и Белоруссии

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Цифровая блокада РФ продолжается и к ней присоединяются новые участники:

Компания Acer приостанавливает работу в РФ. "В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в РФ", - говорится в сообщении тайваньского производителя электроники. Однако при этом они называют конфликтом между РФ и Украиной.

EPAM Systems Inc. уходит из России и прекращает все операции в стране. Об этом в письме сотрудникам сообщил СЕО IT-компании Аркадий Добкин: «В соответствии с планами обеспечения непрерывности бизнеса компании, которые были введены в феврале 2022 года, EPAM ускоряет перевод своих российских операций путем активного переезда сотрудников. В настоящее время значительное количество сотрудников уже уехали за пределы страны», — написал он. EPAM планирует продолжить работу в Беларуси, а также увеличить штат своих сотрудников в Европе, Центральной Азии, Индии и Латинской Америке. Ранее 4 марта компания заявила о прекращении обслуживания российских клиентов.

Канадская EarthDaily Analytics прекращает свою деятельность в России, в том числе закрывает местный офис в Москве. Компания также расторгла контракт на стадии разработки с российской компанией по наблюдению за Землей TerraTech. EarthDaily Analytics занимается работой и анализом данных, в частности, через свою платформу Geosys, необходимую для сельскохозяйственных компаний и фермеров.

Worldline Ingenico в соответствии со своей корпоративной политикой немедленно ввела в действие все международные санкции, применяемые к России, и будет продолжать это делать, пока это необходимо.

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