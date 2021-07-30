Абу-Даби внес Украину в "зеленый" список стран
С 31 июля украинцы без ограничений могут посещать Абу-Даби
Об этом сообщает Министерство туризма Абу-Даби.
Для въезда в столицу ОАЭ необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее 96 часов до запланированного вылета;
Кроме того, по прибытии необходимо сдать еще один тест на COVID-19, который делается в аэропорту. Результат теста поступит в виде сообщения в течение суток. К моменту получения результата необходимо находиться в условиях самоизоляции.
При этом всем туристам необходимо будет сдать дополнительный ПЦР-тест на 6 и 12-й день.
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