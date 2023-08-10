Еще месяц назад польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил , что его правительство готово продлить эмбарго в одностороннем порядке. То есть в ситуации, когда Украина и Европейская комиссия придут к согласию не продлевать эмбарго, Польша не будет допускать украинское зерно на свой рынок.

Хотя эти ограничения нарушили Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, а также прошлогоднее решение самого Европейского Союза об отмене пошлин на экспорт всей украинской продукции в ЕС. Эту отмену три месяца назад продлили еще на один год.

Обмен заявлениями (чиновниками и сотрудниками канцелярий президентов обоих государств) и жестами (взаимное вызывание послов в министерства иностранных дел) завершился формированием польским МИД 7 пунктов относительно отношений с Украиной (они названы "фактами"). Документ написан на жестком языке, в форме ультиматума с прямой угрозой заблокировать интеграцию Украины с ЕС.

Политика гиен и шакалов

В Украине такая позиция стратегического партнера вызвала неприятие и удивление, потому что после 24 февраля 2022 года Польша стала образцом дружественного государства и братского народа. Но мы понимаем: что написано пером, не вырубишь топором.

Варшава выставила свои условия развития двусторонних отношений и потребует их выполнения. Независимо от того, кто победит на парламентских выборах 15 октября, потому что в отношении основных пунктов по ультиматуму МИД главное - консенсус между главными политическими силами. Подтвердила это поддержка оппозицией "зернового" эмбарго и единогласное одобрение заявления сейма в 80-ю годовщину Волынской трагедии.

В Польше с критикой ультиматума жестче выступил Яцек Чапутович, бывший министр иностранных дел в правительстве "Права и Справедливости" (2018-2020 гг.). Он приравнял польскую политику к поведению "гиен и шакалов".

Чапутовича подверг критике нынешний глава польской дипломатии Збигнев Рау, а также бывший руководитель МИД Витольд Ващиковский – известный политик "ПиС" и депутат Европейского парламента от этой партии.

Три пункта Ващиковского

Свои взгляды на польско-украинские отношения и политику Киева Ващиковский изложил в новом интервью. Он отметил, что у Украины три проблемы в отношениях с Польшей.

Первая проблема — непонимание нашим государством принципов функционирования ЕС. "Они [то есть украинцы], – подчеркнул политик, – не умеют правильно прочитывать игры между разными европейскими институтами – многих плоскостей соревнования идеологий".

Вторая проблема состоит в том, что Украина сделала ставку на Германию в европейской архитектуре безопасности: "Они считают, что Берлин — при поддержке американской демократической администрации — будет играть решающую роль при формировании ситуации в ЕС и политики безопасности, обходя при этом Варшаву".

Третьей, ключевой, по мнению Ващиковского, проблемой, является то, что последними заявлениями "Украина явно играет на смену власти в Польше", потому что возвращение к власти "Гражданской платформы" должно привести к "бескорыстной политике" в отношении Украины. Политики, которая будет также "податливой" в отношении Германии.

Идем в такой ЕС, каков он есть

Не моей задачей как политика из украинской оппозиции является исполнение роли адвоката действующей власти. Однако отвечаю на тезисы известного польского политика, потому что с Витольдом Ващиковским мы давно знакомы, следовательно, стоит продолжать наши разговоры. Кроме этого, он влиятельный представитель правящей партии, его голос важен для власти и поддерживающей ее части польского общества.

Украинских политиков можно определить разными негативными характеристиками, но о большинстве из нас точно не скажешь, что мы наивны. И что мы не понимаем идеологических раскладов в ЕС.

Все понимаем. Равно, как понимаем, что Россия десятилетиями играет на развал Европейского Союза, используя с этой целью разные страшилки, типа "гей-Европа", "уничтожение традиционных ценностей", "поглощение государств и наций брюссельской бюрократией".

У нас нет выбора: либо присоединимся к ЕС и НАТО, либо погибнем в войне с антиевропейской, антизападной и имперской Россией. Это формула украинского безальтернативного выбора.

Украина сделала ставку (если использовать термин Ващиковского) на объединенное и прочное, несмотря на все внутренние разногласия, мировое демократическое сообщество. И поэтому наш экзистенциальный интерес — это принятие и поддержка ЕС и НАТО такими, какие они есть.

Любим маму, папу и дядю также

Украинская политика не стоит перед выбором, кого больше любить: польского папу или немецкую маму? А может, еще и демократического дядю Сэма? Любим всех, хотя на протяжении 10 лет войны с Россией мы убедились, что чувства "мам", "пап" и "дядей" не бескорыстны. Ибо у всех у них есть свои собственные интересы.

Президент Анджей Дуда пользуется заслуженным уважением и симпатией подавляющей части украинцев, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Так же, как все польское государство и поляки как нация.

В прошлом году наша дипломатия жестко разговаривала с Германией, используя не очень дипломатические способы коммуникации. Выхода не было, потому что немецкая власть тормозила военную помощь. Но нужно признать, что это изменилось, хотя не все нас удовлетворяет в темпах поступления вооружения и слишком длительных дискуссий о поставках тех же дальнобойных ракет.

Украина помнит и еще долго будет помнить личную заангажированность главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую она проявила и проявляет в помощи нашей стране. Понимая одновременно, что с ней польская власть не имеет простых отношений.

Речь идет о деньгах, а не о морали

И мои выводы об украинской "игре" на смену власти в Польше. Отвечу жестко: я давно не читал более абсурдного тезиса об украинской власти и воплощаемой ею политике. Тезисы ничем не подтверждены и потому провокативны.

Владимир Зеленский хорошо усвоил урок с июля 2019 года, когда тогдашний американский президент пытался втянуть Украину в свою предвыборную кампанию. С помощью "компромата", который Дональд Трамп хотел получить на Джо Байдена.

Зеленский помнит, что все закончилось процедурой импичмента по отношению к Трампу и большими потрясениями в системе американской демократии. И что последствия этой ситуации ощущаются до сих пор, потому что часть Республиканской партии выступает за сокращение помощи Украине.

У президента Зеленского сложились теплые и доверительные отношения с президентом Дудой. И именно это объясняет эмоциональность реакции нашей дипломатии на заявление об украинской "неблагодарности" за оказанную Польшей помощь. В ситуации, когда польские власти пытаются обеспечить интересы своих фермеров и крупных агрофирм.

То есть речь идет исключительно о деньгах, а не о морали.

Комментируя последнее обострение в украинско-польских отношениях, я пытаюсь объяснить резкость и ультимативность польских заявлений и шагов логикой предвыборной кампании.

Мнения не меняю, но слова Ващиковского показывают, что, к сожалению, политическая игра отношениями с Украиной только начинается. И что не существует и не будет предела абсурдности тезисов об украинской политике.