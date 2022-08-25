Об этом говорится в телеграм от приложения еТревога.

"24 августа было объявлено 189 тревог в областях и г. Киеве. Это абсолютный "рекорд" за все время полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Больше всего воздушных тревог за день было в Полтавской и Кировоградской областях – по 12. Запорожская и Днепропетровская области – 11 раз. Харьковская и Черкасская области – 10 и 9 раз. В других регионах было меньшее количество.

Дольше всего сигнал тревоги звучал в Запорожской области - 14 часов и 4 минуты.

Предыдущий рекорд – 109 тревог был объявлен 23 апреля в канун Пасхи.

Как отмечает журналист Андрей Цаплиенко, во время эстафеты воздушных тревог, по Украине распространялась волна фейковых сообщений о взрывах:

Белая Церковь

Ровно

Житомирская область

Харьков (было одно фиктивное сообщение, распространившее много телеграмм-каналов)

Также были сообщения о фейковых заминированиях объектов инфраструктуры в следующих городах Украины:

Винница

Ровно

Львов

Хмельницкий

Киев

Однако есть официально подтвержденные обстрелы:

Полтавская область (Миргород)

Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи)

Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы)

Хмельницкая область (Шепетовский район)

Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская громады)

Запорожская область (Запорожье)

Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская громады)

Черниговская область (Черниговский район)

Донецкая область (линия разграничения)

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