Абсолютный "рекорд": в День Независимости тревогу в украинских регионах объявляли 189 раз
С начала полномасштабного вторжения России в Украину больше всего тревог за день было объявлено 24 августа
Об этом говорится в телеграм от приложения еТревога.
"24 августа было объявлено 189 тревог в областях и г. Киеве. Это абсолютный "рекорд" за все время полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Больше всего воздушных тревог за день было в Полтавской и Кировоградской областях – по 12. Запорожская и Днепропетровская области – 11 раз. Харьковская и Черкасская области – 10 и 9 раз. В других регионах было меньшее количество.
Дольше всего сигнал тревоги звучал в Запорожской области - 14 часов и 4 минуты.
Предыдущий рекорд – 109 тревог был объявлен 23 апреля в канун Пасхи.
Как отмечает журналист Андрей Цаплиенко, во время эстафеты воздушных тревог, по Украине распространялась волна фейковых сообщений о взрывах:
- Белая Церковь
- Ровно
- Житомирская область
- Харьков (было одно фиктивное сообщение, распространившее много телеграмм-каналов)
Также были сообщения о фейковых заминированиях объектов инфраструктуры в следующих городах Украины:
- Винница
- Ровно
- Львов
- Хмельницкий
- Киев
Однако есть официально подтвержденные обстрелы:
- Полтавская область (Миргород)
- Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи)
- Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы)
- Хмельницкая область (Шепетовский район)
- Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская громады)
- Запорожская область (Запорожье)
- Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская громады)
- Черниговская область (Черниговский район)
- Донецкая область (линия разграничения)
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