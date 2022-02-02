Абсолютный чемпион в категории Ломаченко рассказал, с кем планирует провести следующий бой
Австралийский боксер Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против украинца Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни
Слова австралийца цитирует журналист Майкл Бенсон в Twitter.
Абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) заверил, что выбирает следующего соперника из двух боксеров.
"В следующем бою я подерусь либо с Дэвином Хейни, либо с Василием Ломаченко в Австралии. На этом точка. Это из первых уст", – написал Бенсон.
Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC и настаивает, что без его титула австралиец не может считаться полноправным абсолютным чемпионом.
Василий Ломаченко является бывшим чемпионом мира в легком весе, а сейчас владеет интерконтинентальным титулом WBO.
- Напомним, 19 января промоутер Боб Арум заявил, что Джорджу Камбососу следует выбирать в соперники Василия Ломаченко , поскольку другого претендента на поединок Дэвина Хейни в Австралии никто не знает.
- 26 января британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что работает над организацией боя Дэвина Хейни против Джорджа Камбососа.
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