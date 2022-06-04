Абсолютный чемпион в категории Ломаченко чуть не лишился титула на взвешивании
Абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос перед боем с американцем Дэвином Хейни уложился в лимит категории только со второй попытки
Об этом сообщает BoxingScene .
Во время официальной процедуры взвешивания Камбосос с первой попытки не смог уложиться в лимит легкого веса (до 61,2 кг) и показал 61,4 кг. При повторном взвешивании австралиец справился с заданием и весил 61 кг. Хейни сразу взял вес – 61,2 кг.
Если бы Камбосос не уложился в лимит категории, то избавился бы от своих чемпионских титулов. В случае победы их получил Хейни, если бы выиграл Камбосос - пояса стали бы вакантными.
Бой Джордж Камбосос – Дэвин Хейни состоится 5 июня в Мельбурне.
Джородж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета), который является самым престижным по этой версии. Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом мира WBC.
Австралиец должен был встретиться с Василием Ломаченко, но бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину до завершения войны с Россией.
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