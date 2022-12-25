Об этом сообщает Boxing247.

По словам Хейни, который является мусульманином, он отказался от требования, чтобы бой с Ломаченко состоялся до Рамадана, который в 2023 году продлится с 22 марта по 21 апреля, и является месяцем обязательного для представителей его вероисповедания поста.

"Сначала я говорил, что откажусь от поединка, если они запланируют его после Рамадана, но потом решил, что если они хотят биться в мае, то пусть это будет май" – сказал Хэйни.

Он добавил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) может состояться в США или Саудовской Аравии.

"На то, чтобы принять наш поединок, претендуют три арены. Это Madison Square Garden в Нью-Йорке, T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и арена в Саудовской Аравии", - рассказал Хейни.

14 декабря Хейни заявил, что требует провести бой против Ломаченко перед Рамаданом.

21 декабря промоутер Боб Арум рассказал, что Дэвин Хейни проведет следующий поединок против Василия Ломаченко.

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