Абсолютный чемпион может отказаться от боя с Ломаченко из-за религии
Американский боксер Девин Хейни требует провести бой против украинца Василия Ломаченко перед Рамаданом
Об этом сообщает BoxingScene .
Между Хейни и промоутерской компанией Top Rank, занимающейся организацией поединка, возникли разногласия по дате его проведения.
Американец, мусульманин, настаивает, чтобы бой состоялся до Рамадана, который в 2023 году продлится с 22 марта по 21 апреля, и является месяцем обязательного для представителей его вероисповедания поста.
Но, по его словам, Top Rank пока не выражает намерения прислушиваться к пожеланиям абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и предпочитает провести бой в мае. Хейни считает, что в таком случае он будет лишен возможности полноценно подготовиться к поединку.
Кроме того, американец обвинил промоутеров, что они таким образом хотят помочь Ломаченко, с которым сотрудничают с начала его профессиональной карьеры.
В то же время Хейни отверг обвинения, что он таким образом пытается избежать встречи с Ломаченко, бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях - полулегкой, второй полулегкой и легкой.
"Дело не в этом, а в дате. Они хотят, чтобы их парень Лома получил еще один шанс", – заявил Хейни.
В Top Rank пока никак не отреагировали на претензии американца.
- 5 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил , что боксер проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира против американца Девина Хейни в марте 2023 года.
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