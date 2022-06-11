Об этом сообщает ESPN .

"Мне нравится поединок с Ломой. Я думаю, что мир отдаст мне должное, если я встречусь с ним. Безусловно, меня интересует поединок с Джервонтой Дэвисом. Это два имени, которые однозначно входят в мой список. Шакур Стивенсон – мой друг, наше столкновение неизбежно. В конце концов мы встретимся, но сейчас я сфокусирован на бойцах, выступающих в легком весе. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Хейни.

Американец 5 июня победил австралийца Джорджа Камбососа и отобрал у него титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета) ).

После боя австралиец заявил, что намерен воспользоваться пунктом о реванше. Однако промоутер бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что работает над организацией боя американца против украинца.

Именно Ломаченко должен был встретиться с Камбососом, однако он отказался покидать Украину во время войны и остался в родном Белгороде-Днестровском, где вступил в ряды терробороны.

Джервонта Дэвис является "регулярным" чемпионом мира в легком весе по версии WBA.

Шакур Стивенсон является чемпионом мира WBO и WBC во втором полулегком весе (до 59 кг).

5 июня Дэвин Хейни отобрал у Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Камбосос после поражения от Хейни заявил, что воспользуется правом на реванш и встретится с американцем во второй раз.

6 июня Боб Арум заявил, что хочет устроить бой Василия Ломаченко против Дэвина Хейни.

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