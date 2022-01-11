Абсолютный чемпион мира заявил, что ему нужен бой с Ломаченко

Об этом сообщает Fox Sports News Australia .

По словам абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он выбирает соперника и склоняется к поединку с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко, или американцем Девином Хейни, обладающим "регулярным" титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

"Мне нужен соперник с именем. Мы находимся на стадии переговоров со всеми. Мне нравится бой с Хейни - мне нужен этот "кусочек" WBC. Мне нравится бой с Ломаченко – громкое имя во всем мире. "Танк" Дэвис, Райан Гарсия в списке. Но мы хотим быть уверены, что они будут биться в Австралии. Это самое важное. Хейни и Ломаченко согласны. Это большой плюс для них", - сказал Камбосос.

Напомним, 29 декабря 2021 Джордж Камбосос дал согласие провести поединок против Василия Ломаченко.

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