Абсолютный чемпион мира в категории Ломаченко выбирает соперника посредством голосования в twitter

Об этом Камбосос написал в Twitter.

Он предложил подписчикам проголосовать за то, кого они хотят видеть его следующим соперником и избрать между украинцем Василием Ломаченко и американцами Девином Хейни, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

"Хейни, Ломаченко, Дэвис, Гарсия – кто следующий? Я хочу их всех. Кого фанаты хотят видеть в поединке, в котором я буду защищать свою корону в 2022 году?" – спросил Камбосос.

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В опросе лидирует Ломаченко, у которого 38,8%, Хейни набрает 34,4 голоса, Дэвис - 19, Гарсия - 7,9.

Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 12 декабря победил гонца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 15 декабря промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя между Джорджем Камбососом и Дэвином Хейни.

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