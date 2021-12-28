Абсолютный чемпион мира в категории Ломаченко выбирает соперника посредством голосования в twitter
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос предложил фанам выбрать ему следующего соперника
Об этом Камбосос написал в Twitter.
Он предложил подписчикам проголосовать за то, кого они хотят видеть его следующим соперником и избрать между украинцем Василием Ломаченко и американцами Девином Хейни, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.
"Хейни, Ломаченко, Дэвис, Гарсия – кто следующий? Я хочу их всех. Кого фанаты хотят видеть в поединке, в котором я буду защищать свою корону в 2022 году?" – спросил Камбосос.
Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2021 года
В опросе лидирует Ломаченко, у которого 38,8%, Хейни набрает 34,4 голоса, Дэвис - 19, Гарсия - 7,9.
Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря победил гонца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
-
Напомним, 15 декабря промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя между Джорджем Камбососом и Дэвином Хейни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.35
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное