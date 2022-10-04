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Абсолютный чемпион мира согласился сразиться с Ломаченко

4 октября, 2022 вторник
14:45
Спорт

Американский боксер Девин Хейни заявил, что после реванша с австралийцем Джорджем Камбососом намерен встретиться с украинцем Василием Ломаченко

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves .

По словам Дэвина Хейни, после победы в реванше над Джорджем Камбососом, он хочет встретиться с Василием Ломаченко, поскольку еще один желанный соперник – американец Джервонта Дэвис – отказывается от боев с топовыми соперниками.

"Дэвис ни с кем не сражается. Он ни с кем не хочет драться, и так происходит уже какое-то время. Так что бой с Ломаченко, вероятно, более реалистичен. Я мало что знаю о следующем сопернике Ломаченко - Джемейне Ортисе. Посмотрим, каким Ломаченко станет по возвращении из войны и из той среды, в которой он оказался", - сказал Хейни.

Хейни будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) 16 октября в поединке против Джорджа Камбососа.

Василий Ломаченко проведет следующий поединок 29 октября против Джемейна Ортиса из США.

Джервонта Дэвис является обладателем титула "регулярного" чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

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Бокс
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