Абсолютный чемпион мира согласился сразиться с Ломаченко
Американский боксер Девин Хейни заявил, что после реванша с австралийцем Джорджем Камбососом намерен встретиться с украинцем Василием Ломаченко
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves .
По словам Дэвина Хейни, после победы в реванше над Джорджем Камбососом, он хочет встретиться с Василием Ломаченко, поскольку еще один желанный соперник – американец Джервонта Дэвис – отказывается от боев с топовыми соперниками.
"Дэвис ни с кем не сражается. Он ни с кем не хочет драться, и так происходит уже какое-то время. Так что бой с Ломаченко, вероятно, более реалистичен. Я мало что знаю о следующем сопернике Ломаченко - Джемейне Ортисе. Посмотрим, каким Ломаченко станет по возвращении из войны и из той среды, в которой он оказался", - сказал Хейни.
Хейни будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) 16 октября в поединке против Джорджа Камбососа.
Василий Ломаченко проведет следующий поединок 29 октября против Джемейна Ортиса из США.
Джервонта Дэвис является обладателем титула "регулярного" чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
-
17 августа стало известно, что Василий Ломаченко проведет следующий бой в октябре 2022 года против американца Джемейна Ортиса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.74Продажа 39.99
- Актуальное
- Важное