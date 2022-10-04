Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves .

По словам Дэвина Хейни, после победы в реванше над Джорджем Камбососом, он хочет встретиться с Василием Ломаченко, поскольку еще один желанный соперник – американец Джервонта Дэвис – отказывается от боев с топовыми соперниками.

"Дэвис ни с кем не сражается. Он ни с кем не хочет драться, и так происходит уже какое-то время. Так что бой с Ломаченко, вероятно, более реалистичен. Я мало что знаю о следующем сопернике Ломаченко - Джемейне Ортисе. Посмотрим, каким Ломаченко станет по возвращении из войны и из той среды, в которой он оказался", - сказал Хейни.

Хейни будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) 16 октября в поединке против Джорджа Камбососа.

Василий Ломаченко проведет следующий поединок 29 октября против Джемейна Ортиса из США.

Джервонта Дэвис является обладателем титула "регулярного" чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

17 августа стало известно, что Василий Ломаченко проведет следующий бой в октябре 2022 года против американца Джемейна Ортиса.