Абсолютный чемпион мира согласился провести бой против Ломаченко
Обладатель всех четырех чемпионских титулов в легком весе американец Дэвин Хейни проведет следующий поединок против Василия Ломаченко
Об этом промоутер украинца Боб Арум заявил в интервью Boxing Social .
По его словам, он получил заверения от отца американца Билла Хейни и самого боксера, что абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) проведет следующий поединок против Василия Ломаченко.
"Вчера я пообедал с Биллом Хейни, отцом Дэвина. Дэвин присоединился к нам. Его следующий бой будет против Ломаченко. Сейчас мы работаем над датой и местом проведения поединка. Но это будет следующий бой Дэвина", - рассказал Арум.
Он добавил, что ждет интересного поединка.
"Каков бы ни был результат этого поединка, Хейни будет очень важным фактором в боксе. Он очень хороший боец. Мне нравится, как он ведет себя и дерется. Его бой с Ломаченко будет очень интересным", - сказал Арум.
- 5 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил , что боксер проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира против американца Дэвина Хейни в марте 2023 года.
- 14 декабря Хейни заявил, что требует провести бой против Ломаченко перед Рамаданом.
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