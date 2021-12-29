Абсолютный чемпион мира согласился провести бой против Ломаченко
Австралийский боксер Джордж Камбосос дал согласие провести поединок против украинца Василия Ломаченко
Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.
По его словам, Камбосос готов сразиться с Ломаченко в Австралии.
"Моя позиция такова, что команда Камбососа с добрыми намерениями готова провести бой с Ломаченко. Так что узнаем, что будет дальше. Вопрос только в том, какой эффект дадут коронавирусные ограничения", - сказал Арум.
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Он добавил, что команду Ломаченко это устраивает, поскольку в Австралии сейчас нет строгих карантинных ограничений.
"В Австралии пока нет локдауна. Так что этот поединок был бы большим там. Если мы устроим его после полудня, это будет субботний прайм-тайм в США. Потенциально это даст большую прибыль. Но это будет провал, если мы не сможем организовать поединок в Австралии из-за коронавируса", - отметил Арум.
Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря победил ганца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 28 декабря Джордж Камбосос предложил фанам выбрать ему следующего соперника.
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