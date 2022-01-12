Абсолютный чемпион мира рассказал, когда может провести бой против Ломаченко
Австралийский боксер Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок в мае
Об этом он заявил в интервью Fox Sports .
По словам Камбососа, первую защиту титула абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) он планирует осуществить в мае в Сиднее или Мельбурне.
"Я проведу поединок в мае. Это будет прекрасное время, которому предшествует раскрутка боя. Это будет самым большим поединком в истории Австралии. Он пройдет на стадионе в Сиднее или Мельбурне. Мы ведем переговоры с этими городами, и это будет очень волнительно", - сказал он. Камбосос, ранее назвавший наиболее вероятными соперниками украинца Василия Ломаченко и американца Дэвина Хейни.
Джордж Камбосос 28 ноября 2021 года одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года победил гонца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 11 января Джордж Камбосос назвал Василия Ломаченко одним из наиболее вероятных соперников.
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