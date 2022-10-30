Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank.

После победы украинца над американцем Джемейном Ортисом в бою, состоявшемся 30 октября в Нью-Йорке (США), Девин Хейни поднялся на ринг, чтобы пообщаться с Василием Ломаченко.

"Я не боюсь рисков, на свои последние поединки я дважды летал в Австралию. Мы найдем время и можем начать переговоры" - сказал Хейни, который в 2022 году дважды подряд победил австралийца Джорджа Камбососа и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в легком весе ( до 61,2 кг).

"Я буду готов", – заверил Ломаченко.

30 октября Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Джемейна Ортиса .

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