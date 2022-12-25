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Абсолютный чемпион мира пренебрежительно высказался о Ломаченко

25 декабря, 2022 воскресенье
09:09
Спорт

Американец Девин Хейни заявил, что не считает украинца Василия Ломаченко выдающимся боксером

Об этом сообщает Boxing247.

По словам абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Дэвина Хейни, он, в отличие от своего промоутера Боба Арума, не считает своего следующего соперника Василия Ломаченко выдающимся боксером.

"Это для Арума Ломаченко большой мастер. Но не для меня. Считаю, что он – обычный человек. Такой же боец, как и я. И я докажу, что он не большой мастер", - пообещал Хейни.

В то же время он заверил, что не собирается недооценивать оппонента, несмотря на разговоры, что Ломаченко слишком мал для легкого дивизиона.

"Он действительно меньше, чем я себе представлял. Но о нем и раньше говорили, что он не настоящий легковес. Допускаю, что так оно и есть. Но надо помнить, что в этом весе он выступает уже давно, поэтому полностью адаптировался к дивизиону, становился здесь чемпионом. Поэтому я не слушаю все эти разговоры о том, что он мелкий и это не его вес", - рассказал Хейни.

Василий Ломаченко начинал профессиональную карьеру в полулегком весе (до 57,2 кг), а затем становился чемпионом во втором полулегком (до 59 кг) и легкой категориях.

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Бокс
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