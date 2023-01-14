Абсолютный чемпион мира пошел на уступки Ломаченко

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По информации инсайдера ESPN, Девин Хейни согласился защищать звание абсолютного чемпиона в легком весе (до 61,2 кг) в мае 2023 года. Таким образом, он пошел на уступки Василию Ломаченко и их совместному промоутеру Бобу Аруму, которые предпочитали устроить поединок в конце весны. Сам американец, исповедующий ислам, настаивал, чтобы встреча состоялась в Рамадан, который в 2023 году продлится с 22 марта по 21 апреля, и является месяцем обязательного для мусульман поста.

Сам Хейни уже объявил, что его бой будут транслироваться по PPV, то есть его пересмотр будет платным. Точная дата поединка пока неизвестна. Боксеры согласовывают последние детали, прежде чем подписать контракт.

25 декабря сообщалось, что Девин Хейни отказался от требования провести бой с украинцем Василием Ломаченко в Рамадан.

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