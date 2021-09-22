Абсолютный чемпион мира пообещал Усику "очень тяжелый вечер" с Джошуа

Об этом Тейлор рассказал в интервью каналу Behind The Gloves в YouTube.

По словам британца, который обладает званием абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5), ему сложно назвать фаворита поединка, но Джошуа имеет большие шансы на победу, в случае, если использует свои сильные качества.

"Я никому не предпочитаю. Думаю, что природные габариты Джошуа, его сила, скорость, молодость и навыки могут сделать вечер очень тяжелым для Усика, особенно в начале боя. Джошуа может его нокаутировать, ведь Энтони резкий и быстрый панчер", - сказал Тейлор.

В то же время он подчеркнул, что не может уверенно назвать победителя.

"Я считаю, что это очень интригующее противостояние. На самом деле не знаю, кто победит. Возможно, я склоняюсь в сторону Джошуа, но это очень интересный поединок", - отметил Тейлор.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.

Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4,1 млн.

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