Абсолютный чемпион мира пообещал Усику "очень тяжелый вечер" с Джошуа
Британский боксер Джош Тейлор заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа будет иметь преимущество в бою против украинца Александра Усика
Об этом Тейлор рассказал в интервью каналу Behind The Gloves в YouTube.
По словам британца, который обладает званием абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5), ему сложно назвать фаворита поединка, но Джошуа имеет большие шансы на победу, в случае, если использует свои сильные качества.
"Я никому не предпочитаю. Думаю, что природные габариты Джошуа, его сила, скорость, молодость и навыки могут сделать вечер очень тяжелым для Усика, особенно в начале боя. Джошуа может его нокаутировать, ведь Энтони резкий и быстрый панчер", - сказал Тейлор.
В то же время он подчеркнул, что не может уверенно назвать победителя.
"Я считаю, что это очень интригующее противостояние. На самом деле не знаю, кто победит. Возможно, я склоняюсь в сторону Джошуа, но это очень интересный поединок", - отметил Тейлор.
Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.
- Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4,1 млн.
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