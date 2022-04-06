Абсолютный чемпион мира пообещал провести бой с Ломаченко
Австралийский боксер Джордж Камбосос заявил, что после встречи с американцем Дэвином Хейни встретится с украинцем Василием Ломаченко
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), после встречи с Хейни он проведет бой с Ломаченко.
"Я знаю простой способ, как сохранять свою мотивацию и голод на прежнем уровне - для этого просто нужно биться с лучшими. Поэтому я подерусь с Ломаченко сразу же после Хейни. Я продолжу поднимать планку австралийского бокса", - пообещал Камбосос.
Бой австралийца против американца должен пройти 4 июня в Мельбурне.
Дэвин Хейни является "регулярным" чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Джордж Камбосос выбрал американца в соперники после того, как от поединка отказался Василий Ломаченко, решивший остаться на время войны в Украине и вступивший в ряды терробороны в Белгород-Днестровском, Одесской области.
- 22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против Джорджа Камбососа.
- После этого Джордж Камбосос поддержал Василия Ломаченко , решившего остаться в Украине.
- 28 марта стало известно, что Джордж Камбосос встретится с Дэвином Хейни .
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