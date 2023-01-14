Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от титулов
Абсолютный чемпион мира в самом легком весе японец Наоя Иноуэ отказался от титулов и перешел в другую категорию
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Иноуэ, он отказался от чемпионских поясов в более легком весе (до 53,5 кг) ради перехода во вторую более легкую категорию (до 55 кг).
"Я хотел бы сообщить вам, что я верну все четыре пояса, каждый из которых для меня памятен. В 2023 году я хотел бы подняться на одну весовую категорию и бросить вызов тамошним чемпионам. В более легком весе мне больше ничего делать и нет соперника , с которым я хотел бы драться", - рассказал Иноуэ.
13 декабря 2022 года японец нокаутировал британца Пола Батлера и завладел титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирной боксерской рады), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Наоя Иноуэ занимает второе место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring. Возглавляет его украинец Александр Усик, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- 13 декабря Наоя Иноуэ нокаутировал Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом мира в более легком весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное