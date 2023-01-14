Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Иноуэ, он отказался от чемпионских поясов в более легком весе (до 53,5 кг) ради перехода во вторую более легкую категорию (до 55 кг).

"Я хотел бы сообщить вам, что я верну все четыре пояса, каждый из которых для меня памятен. В 2023 году я хотел бы подняться на одну весовую категорию и бросить вызов тамошним чемпионам. В более легком весе мне больше ничего делать и нет соперника , с которым я хотел бы драться", - рассказал Иноуэ.

13 декабря 2022 года японец нокаутировал британца Пола Батлера и завладел титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирной боксерской рады), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Наоя Иноуэ занимает второе место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring. Возглавляет его украинец Александр Усик, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.

13 декабря Наоя Иноуэ нокаутировал Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом мира в более легком весе.

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