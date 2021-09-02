Абсолютный чемпион мира по боксу назвал имя следующего соперника
Британский боксер Джош Тейлор объявил, что проведет первую защиту титула абсолютного чемпиона мира против соотечественника Джека Кеттеролла
Об этом Тейлор сообщил в Instagram.
По словам шотландца, он будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против претендента по версии WBO (Всемирной боксерской организации) из Англии. Поединок состоится 18 декабря в Глазго.
22 мая Джош Тейлор победил единогласным решением судей американца Хосе Рамиреса и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 27 мая Джош Тейлор заявил, что его четыре чемпионских пояса потерялись в аэропорту .
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