Абсолютный чемпион мира по боксу назвал имя следующего соперника

Об этом Тейлор сообщил в Instagram.

По словам шотландца, он будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против претендента по версии WBO (Всемирной боксерской организации) из Англии. Поединок состоится 18 декабря в Глазго.

22 мая Джош Тейлор победил единогласным решением судей американца Хосе Рамиреса и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).