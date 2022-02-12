Абсолютный чемпион мира отверг предложение о бое от конкурента Ломаченко

Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафал.

Он процитировал заявление промоутера абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Лу Ди Беллы, назвавшего предложение американца оскорбительным.

"Единственное предложение от Эдди я получил в прошлую пятницу. Это было встречное предложение после его устной, которую он сделал месяц назад, когда я предложил ему соглашение. Я сразу же его отклонил, потому что оно было оскорбительным. Оно оказалось настолько неуместным, что не было чего обсуждать. Эдди повторил встречное предложение в письменном виде, но я ответил ему в письме, что она не стоит обсуждения, пожелав им с Дэвином всего наилучшего" – сказал Ди Белла.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC, а Василий Ломаченко – бывшим обладателем титулов WBC, WBO и WBA. Украинец спорит с американцем о праве провести следующий бой против Камбососа.

Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.

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