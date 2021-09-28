Абсолютный чемпион мира объяснил, почему реванш Усик - Джошуа не имеет смысла

Об этом Тейлор написал в twitter.

По словам британца, владеющего званием абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5), Усик в первом поединке против Джошуа доказал, что он намного сильнее.

"Есть ли необходимость в реванше Усик - Джошуа? Лично я так не думаю. Мне кажется, что этот бой был слишком односторонним. А как считаете вы?" - написал Тейлор.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Is there any need for a USYK Vs AJ rematch ????? Personally I do not think so I think it was too one sided. What do you think? - Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) September 26, 2021

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа, украинец должен немедленно провести с британцем реванш.

27 сентября промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш Джошуа против Александра Усика состоится в феврале.