Абсолютный чемпион мира объяснил, почему реванш Усик - Джошуа не имеет смысла
Британский боксер Джош Тейлор заявил, что второй бой между украинцем Александром Усиком и его соотечественником Энтони Джошуа лишен смысла
Об этом Тейлор написал в twitter.
По словам британца, владеющего званием абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5), Усик в первом поединке против Джошуа доказал, что он намного сильнее.
"Есть ли необходимость в реванше Усик - Джошуа? Лично я так не думаю. Мне кажется, что этот бой был слишком односторонним. А как считаете вы?" - написал Тейлор.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа, украинец должен немедленно провести с британцем реванш.
- 27 сентября промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш Джошуа против Александра Усика состоится в феврале.
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