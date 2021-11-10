Абсолютный чемпион мира объяснил, почему Лопес избегает реванша с Ломаченко

Об этом сообщает DAZN .

По словам абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), Ломаченко в первом бою против Лопеса мешала травма руки, из-за которой он и потерпел поражение.

"Я думаю, что Теофимо Лопес боится реванша, потому что он знает, что дрался с травмированным Ломаченко. Если Ломаченко выступит на полную мощь – он победит", - сказал Тейлор.

В то же время, он отметил, что в первом поединке Лопес избрал правильную тактику.

"Он хорошо выступил и выбрал правильную тактику. У него был идеальный план на бой и он его реализовал. Мне кажется, что Ломаченко был немного травмирован и поздно активизировался. Я думаю, что в матче-реванше Лома включится раньше и выиграет бой", - убежден Тейлор, с которым Лопес неоднократно выражал устроить бой двух абсолютных чемпионов мира.

В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.