Абсолютный чемпион мира объяснил, почему Лопес избегает реванша с Ломаченко
Британский боксер Джош Тейлор заявил, что американец Теофимо Лопес боится снова сразиться с украинцем Василием Ломаченко, который в первом поединке проиграл из-за травмы
Об этом сообщает DAZN .
По словам абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), Ломаченко в первом бою против Лопеса мешала травма руки, из-за которой он и потерпел поражение.
"Я думаю, что Теофимо Лопес боится реванша, потому что он знает, что дрался с травмированным Ломаченко. Если Ломаченко выступит на полную мощь – он победит", - сказал Тейлор.
В то же время, он отметил, что в первом поединке Лопес избрал правильную тактику.
"Он хорошо выступил и выбрал правильную тактику. У него был идеальный план на бой и он его реализовал. Мне кажется, что Ломаченко был немного травмирован и поздно активизировался. Я думаю, что в матче-реванше Лома включится раньше и выиграет бой", - убежден Тейлор, с которым Лопес неоднократно выражал устроить бой двух абсолютных чемпионов мира.
В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко.
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