Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Во время дуэли взглядов в Лас-Вегасе (США) Хейни толкнул Ломаченко в грудь, представителям команд пришлось разнимать боксеров во избежание потасовки.

"Это было только начало. Видите, как я легко толкнул его. Он меньше, слабее и я собираюсь навязать ему свою волю", - сказал Хейни, который в бою против Ломаченко будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61, 2 кг).

На взвешивании Ломаченко показал 61,23 кг, Хэйни – 61,19 кг. Бой между ними состоится в ночь на 21 мая. В Украине его не будут транслировать.