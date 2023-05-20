Абсолютный чемпион мира Хейни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Американский боксер Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко из Украины во время дуэли взглядов перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.
Во время дуэли взглядов в Лас-Вегасе (США) Хейни толкнул Ломаченко в грудь, представителям команд пришлось разнимать боксеров во избежание потасовки.
"Это было только начало. Видите, как я легко толкнул его. Он меньше, слабее и я собираюсь навязать ему свою волю", - сказал Хейни, который в бою против Ломаченко будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61, 2 кг).
На взвешивании Ломаченко показал 61,23 кг, Хэйни – 61,19 кг. Бой между ними состоится в ночь на 21 мая. В Украине его не будут транслировать.
- 26 апреля стало известно, что украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Василия Ломаченко против Девина Хейни.
- 17 мая Ломаченко устроил спор с Хейни из-за обвинений в применении грязных приемов.
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