Абсолютный чемпион дерзко ответил на слова промоутера о бое с Ломаченко
Австралийский боксер Джордж Камбосос назвал себя императором и заявил, что для того, чтобы отобрать у него титулы, понадобится армия
Об этом сообщает DAZN Boxing в Twitter.
Таким образом, абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) отреагировал на слова промоутера Василия Ломаченко Боба Арума, что Джорджу Камбососу нужен знаменитый соперник, чтобы сделать его первую защиту титула привлекательной для зрителей в Австралии.
"Мистер Арум, при всем уважении, зрители придут посмотреть не на Хейни или Ломаченко, они придут смотреть, как их император возвращается домой со всеми поясами после того, как перевернул бокс. Эти пояса принадлежат Австралии и Греции и понадобится армия, чтобы отобрать их у нас", – заявил Камбосос, который по происхождению является греком.
Джордж Камбосос 28 ноября 2021 года американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года победил ганца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 19 января Боб Арум заявил, что Джорджу Камбососу следует выбирать в соперники Василия Ломаченко, поскольку другого претендента на поединок Дэвина Хейни в Австралии никто не знает.
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