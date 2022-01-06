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Абсолютный беспредел: адвокат Порошенко о решении Печерского суда

6 января, 2022 четверг
15:06
Общество Игорь Головань

Абсолютным беззаконием и политическим преследованием назвал адвокат пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань решение Печерского суда об аресте имущества

"Идет политическое преследование Петра Порошенко. Офис президента в шоке: недавние рейтинги показали, что их будущее не очень веселое. И мы видим обострение. Они пытаются как можно больше досадить Петру Порошенко", - отмечает адвокат.

"Мы видели, как читали решение, и знаем, что скорее всего была передана флешка. Написать такой перечень за то короткое время, которое было, вряд ли возможно. Мы понимаем, и именно поэтому мы дважды заявляли отводы судьи", - подчеркнул Головань. .

"Мы увидели из тех материалов, которые были показаны, как Генеральный прокурор Венедиктова выскочила в отпуск на один-единственный день, чтобы кто-то за нее подписал так называемое подозрение, – заметил адвокат и добавил, что никаких доказательств вручения "подозрения" Порошенко прокуроры не предоставили.

"Мы видим абсолютный беспредел, пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно - помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", - говорит Головань.

Он отметил, что власть педалировала рассмотрение в Печерском суде в канун большого религиозного праздника неслучайно: "они хотят делать свои черные дела перед Рождеством, чтобы люди на это обращали меньше внимания. То есть они все это пытаются сделать совершенно незаконно и еще и так воровато", - возмутился адвокат.

Головань сообщил, что сторона Порошенко будет подавать апелляцию, а также обращаться в ЕСПЧ. Адвокат предупредил участников этого судилища, которое проходит по указанию Зеленского, что их ждет ответственность перед законом.

"Мы видим, что подали поддельные документы. Тот, кто их принес сюда, совершил уголовное правонарушение. Тот, кто это принял, тоже совершил правонарушение. Соответственно, мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности и перед международным сообществом. Мы знаем, что Портнов уже под санкциями", - напомнил Головань.

"Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека по этому поводу", - отметил Головань.

Адвокат также подчеркнул предвзятость судьи Бортницкой, которая откровенно спешила и подыгрывала прокурорам. "Предвзятость была абсолютно прозрачна и очевидна. То есть человек бежал бегом, чтобы удовлетворить все прихоти. Я не думаю, что прихоти прокуроров - это прихоти Офиса президента и лично президента. Это мое убеждение", - резюмирует Игорь Головань.


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