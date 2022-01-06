Абсолютный беспредел: адвокат Порошенко о решении Печерского суда
Абсолютным беззаконием и политическим преследованием назвал адвокат пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань решение Печерского суда об аресте имущества
"Идет политическое преследование Петра Порошенко. Офис президента в шоке: недавние рейтинги показали, что их будущее не очень веселое. И мы видим обострение. Они пытаются как можно больше досадить Петру Порошенко", - отмечает адвокат.
"Мы видели, как читали решение, и знаем, что скорее всего была передана флешка. Написать такой перечень за то короткое время, которое было, вряд ли возможно. Мы понимаем, и именно поэтому мы дважды заявляли отводы судьи", - подчеркнул Головань. .
"Мы увидели из тех материалов, которые были показаны, как Генеральный прокурор Венедиктова выскочила в отпуск на один-единственный день, чтобы кто-то за нее подписал так называемое подозрение, – заметил адвокат и добавил, что никаких доказательств вручения "подозрения" Порошенко прокуроры не предоставили.
"Мы видим абсолютный беспредел, пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно - помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", - говорит Головань.
Он отметил, что власть педалировала рассмотрение в Печерском суде в канун большого религиозного праздника неслучайно: "они хотят делать свои черные дела перед Рождеством, чтобы люди на это обращали меньше внимания. То есть они все это пытаются сделать совершенно незаконно и еще и так воровато", - возмутился адвокат.
Головань сообщил, что сторона Порошенко будет подавать апелляцию, а также обращаться в ЕСПЧ. Адвокат предупредил участников этого судилища, которое проходит по указанию Зеленского, что их ждет ответственность перед законом.
"Мы видим, что подали поддельные документы. Тот, кто их принес сюда, совершил уголовное правонарушение. Тот, кто это принял, тоже совершил правонарушение. Соответственно, мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности и перед международным сообществом. Мы знаем, что Портнов уже под санкциями", - напомнил Головань.
"Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека по этому поводу", - отметил Головань.
Адвокат также подчеркнул предвзятость судьи Бортницкой, которая откровенно спешила и подыгрывала прокурорам. "Предвзятость была абсолютно прозрачна и очевидна. То есть человек бежал бегом, чтобы удовлетворить все прихоти. Я не думаю, что прихоти прокуроров - это прихоти Офиса президента и лично президента. Это мое убеждение", - резюмирует Игорь Головань.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации с подозрением Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
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