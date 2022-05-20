"Абсолютное зло, абсолютная глупость": Зеленский показал видео попадания российской ракеты в Дом культуры в Лозовой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по реконструированному Дому культуры в городе Лозовая Харьковской области
Информацию опубликовали на странице президента в Facebook.
"Российский ракетный удар по только что реконструированному Дому культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - сказал Зеленский.
- 20 мая около 15:00 российские ракеты попали по городу Лозовая в Харьковской области. Известно, что семь человек, среди которых 11-летний ребенок, ранены.
- Главное управление ГСЧС в Харьковской области сообщило , что по состоянию на 15:25 пожар ликвидировали.
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