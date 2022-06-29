Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Wall Street Journal и исследовательского института NORC при Чикагском университете.

Согласно данным опроса, 89% украинцев заявили, что было бы неприемлемо уступать территорию, которую Россия заняла с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. 81% респондентов заявили, что не может быть переговоров о мире с условием оставить России те территории Украины, которые она аннексировала ранее, то есть Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей.

Отвечая на вопрос о возможном исходе войны, 66% украинцев заявили, что ВСУ, вероятнее всего, удастся вытеснить Россию с территории, которую она захватила в этом году. И только 10% считают, что такая перспектива маловероятна.

Чуть более половины респондентов, около 53%, заявили, что, по их мнению, украинские силы, вероятно, одержат еще более существенную победу, вытеснив Россию со всей территории, которую она оккупировала в последние годы, включая Крым и Донбасс. Около 20% заявили, что война, вероятно, будет продолжаться как затяжной военный конфликт, и только 6% полагают, что война закончится прекращением огня, что позволит РФ сохранить оккупированные части Донбасса и юга страны.

Опрос был проведён совместно с украинской социологической компанией с использованием прямого интервью. В течение 9-13 июня было опрошено 1005 взрослых, пользующихся мобильным телефоном с услугами одного из украинских операторов мобильной связи. Охват – территории, подконтрольные правительству Киева, а также некоторые украинцы, переехавшие за границу, но сохранившие украинскую мобильную связь. Опрос не включает временно оккупированные Крым и ОРДЛО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb