Такое мнение экскомандир полка "Азов" Максим Жорин выразил в эфире телеканала "Еспресо".



"Международные организации действительно в разной форме вовлечены, кто-то более адекватно подходит к этому вопросу, кто-то меньше. Я лично считаю, что абсолютно все международные организации несерьезно относятся к работе и пытаются все же играть в политику, а не заниматься теми вещами, которые они декларируют как свою основную задачу, свою миссию. Абсолютно все они играют в дипломатию с Российской Федерацией, и, безусловно, это мешает непосредственно выполнению тех обязанностей, которые они на себя берут", - сказал он.

Максим Жорин отметил, что сегодня для украинских пленников гораздо больше делают отдельные страны, а не международные организации.

"На сегодняшний день гораздо больше сделали для Украины, в том числе в отношении пленных, не международные организации, которые об этом очень много говорят, а, например, отдельные страны, которые пытаются помогать Украине", - добавил он.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погиб 41 человек, 130 - были ранены. 30 августа стало известно , что азовцы в Оленовке могли взорвать зарядом от огнемета.

В плену остаются более 700 азовцев .

Владимир Зеленский подчеркнул, что Красный Крест не имеет доступа к украинским пленным военным, подвергаемым пыткам россияне, однако организация и не пытается что-то сделать, чтобы найти способ попасть в них.