"Абсолютно точно": Блинкен заявил, что США выполнят обязательства перед Украиной в случае новой агрессии РФ
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выполнят обязательства по поддержке Украины в случае новой агрессии со стороны России
Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает "РБК-Украина" .
Конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик спросил Блинкена, может ли администрация США подтвердить, что планирует сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".
"Абсолютно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад ", - сказал госсекретарь США.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.
- По словам главы ОПУ Андрея Ермака, Байден заявил о готовности США в любой момент ввести новые санкции против России.
- Зеленский рассказал, что Байден во время встречи высказался за вступление Украины в НАТО .
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