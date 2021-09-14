"Абсолютно точно": Блинкен заявил, что США выполнят обязательства перед Украиной в случае новой агрессии РФ

Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает "РБК-Украина" .



Конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик спросил Блинкена, может ли администрация США подтвердить, что планирует сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".



"Абсолютно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад ", - сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, Байден заявил о готовности США в любой момент ввести новые санкции против России.

Зеленский рассказал, что Байден во время встречи высказался за вступление Украины в НАТО .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb