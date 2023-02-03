Об этом и не только мировые СМИ писали 3 февраля:

The New York Times:

Западные чиновники заявляют о том, что потери российской армии в войне в Украине приближаются к 200 тысячам убитыми и ранеными. Стремительный рост числа погибших дает ужасающее понимание российской тактики, пишет издание. Чиновники из США и союзники говорят, что Москва отправляет плохо обученных новобранцев, включая осужденных, на линию фронта на востоке Украины, чтобы проложить путь для более опытных бойцов.

Американские журналисты отмечают, что президент Владимир Зеленский хочет взять обязательство по членству Украины в блоке, но дипломаты и чиновники говорят, что конкретные объявления маловероятны. В частности, ожидается , что посещающие Киев в пятницу лидеры Европейского Союза предложат символическую поддержку в его борьбе с Россией, не создавая ошибочной надежды относительно заявки Украины на присоединение к блоку.

Вместе с тем предлагается статья о том, почему Украина не вступит в ЕС в ближайшее время. На саммите европейские чиновники продемонстрировали неизменную поддержку борьбы Киева с вторжением России. Но Украина, скорее всего, будет разочарована в достижении своей большей цели быть принятой в экономическое и политическое партнерство блока как член ЕС.

Вместе с тем анализируется , что ЕС делает для Украины. С начала полномасштабного вторжения Евросоюз направил Киеву 10 миллиардов евро, или 10,9 миллиарда долларов, финансовой помощи, частично в форме дешевых ссуд. Отдельные страны ЕС также предоставили Украине финансовую, техническую и военную помощь.

Рассказывается и о том, что президент Владимир Зеленский использует резонансные рейды, чтобы продемонстрировать готовность бороться с коррупцией. В частности, издание говорит об увольнении работников Гостаможни, Госпотребслужбы и Гослесхоза.

В Белом доме заявили , что российские и беларусские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже только как нейтральные участники, но там не обращали внимания на более важный вопрос – следует ли вообще допускать спортсменов.

Издание пишет также о хитовом французском романе "Волшебник Кремля" швейцарско-итальянского автора. Джулиано да Эмполи пытается объяснить Путина, но некоторые критики считают, что он слишком добр. Книга стала пособием для понимания мотивов Путина, в то же время успех романа вызвал беспокойство относительно того, влияет ли он на формирование взглядов Франции на Россию.

The Washington Post:

Лидеры Европейского Союза находятся в украинской столице на саммите, рассматриваемом ими как акт солидарности и послания Москве, сообщает медиа. Сирены воздушной тревоги были слышны в Киеве утром в пятницу перед встречей, которую президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала доказательством того, что ЕС "стойко стоит на стороне Украины как никогда". Тем не менее, делегация чиновников ЕС вряд ли предложит Киеву серьезные обещания, чтобы удовлетворить просьбу Украины присоединиться к блоку 27 стран.

Новый всплеск все более совершенного оружия из западных стран может изменить баланс на поле боя в Украине, поскольку основные спонсоры Киева соглашаются на последовательные запросы, которые раньше заставили их отказаться, объясняют журналисты и предлагают обзор, кто какое оружие поставляет Украине.

"Россия будет использовать полный потенциал, чтобы ответить" на новый приток западного оружия в Украину, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что "чем больше ассортимент оружия будет поставлен киевскому режиму, тем дальше нам придется его отгонять".

А премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил , что украинским пилотам понадобятся "месяцы, если не годы", обучения, если западные истребители будут отправлены в Украину. "Мы должны убедиться, что они могут использовать то, что им дают", – сказал британский премьер.

The Guardian:

Издание анализирует провал планов Путина шантажировать Европу газоснабжением. В результате в течение восьми месяцев после вторжения России в Украину 27 государств ЕС заменили около 80% природного газа, получаемого ими из Москвы.

Лидеры ЕС подавляют мечты Украины на скорейшее членство в блоке и постараются охладить ожидания Киева о скором вступлении в членство на саммите с Владимиром Зеленским в пятницу, поскольку блок спорит о том, как сильно поощрять своего соседа, охваченного войной.

Вместе с тем Зеленский продвигает 10-й пакет санкций со встречи лидеров ЕС в Киеве. А ЕС запустит программу гуманитарного разминирования в Украине стоимостью 25 миллионов евро, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Германия одобрила экспорт боевых танков Leopard 1 в Украину, которые прибавят к ряду боевых машин, обещанных Берлином на прошлой неделе. Пакет из 29 старых танков может быть отправлен для борьбы с Россией, как только завершится реконструкция.

Западные поставки Leopards и Challengers попали в новости, но самым большим донором украинской армии является враг. Британские журналисты рассказывают , куда завоеванные ВСУ российские танки едут, чтобы отремонтироваться и изменить воинственную сторону.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия не будет играть "ключевую роль" в передаче Киеву истребителей F-16, поскольку "это американская технология".

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя группы наемников ЧВК Вагнера, воюющей на стороне России в Украине, Евгения Пригожина.

Политико:

Марк Хэмилл подпишет мерчендайз по сбору денег для армии Зеленского. Как сообщает издание, актер, сыгравший Скайвокера в культовых фильмах "Звездных войн", должен начать продавать подписанные плакаты, чтобы собрать деньги на обеспечение украинской армии беспилотниками.

Кроме того, отмечается , что обязанность военного репортера – противостоять неудобному. А основная роль средств массовой информации состоит в том, чтобы сообщать без страха или предвзятости. И это касается как международных СМИ, так и украинской прессы.

CNN:

Война за Донбасс переходит в другую фазу, поскольку Россия бомбит города, которые мирные жители не могут себе позволить оставить. РФ приближает свою войну против Украины к промышленным городам Донбасса серией ракетных ударов по густонаселенным районам.

Сотрудник украинской разведки Андрей Юсов заявил , что считает, что боевые действия на востоке Украины усилятся в течение следующих нескольких месяцев, поскольку президент России Владимир Путин преследует цель "захватить Донбасс до марта". А президент Зеленский на саммите отметил , что Украина будет бороться за то, чтобы удерживать город Бахмут на востоке страны столько, сколько сможет.

Также издание пишет , что массовая мобилизация России, угрожающее наступление и ракетный террор против мирного населения вызывают новые призывы к еще большей смертельной помощи Запада Украине через несколько дней после того, как лидеры подписали свой последний пакет, включавший первые танки. Есть ощущение, что близится очередной поворотный момент в войне России против Украины.

В анализе издания отмечается , что Китай и Россия как никогда близки, и это представляет проблему для США. Экономически истощенный своей стратегией нулевого заражения COVID-19 Пекин, говорят аналитики, смягчает свой тон по внешним делам и усиливает свою дипломатию с западными правительствами, пытаясь вернуть утраченные позиции и стабилизировать свои отношения. Однако поддержка Китаем России – если измерить его годовую торговлю, дипломатические обязательства и график совместных военных учений, – говорит о другом.

Ожидается , что США включат ракеты большей дальности в новый пакет безопасности Украины стоимостью около 2,2 миллиарда долларов, по словам высокопоставленного чиновника администрации и нескольких американских чиновников. Вместе с тем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что страна даст гарантии, что не нанесет удара по России, если она получит ракеты дальнего действия, которые она просит у своих союзников.

Директор ЦРУ Билл Бернс считает , что следующие шесть месяцев будут "абсолютно решающими" для определения окончательного результата войны в Украине. По его словам, российский лидер "делает ставку на то, что сможет вынудить время работать на него". Путин верит, что сможет "перемолоть" Украину, в то время как политическая усталость охватит Европу, а Соединенные Штаты будут отвлекаться.

BBC:

Журналисты сделали репортаж и пообщались с энергетиками, возобновляющими работу электросетей в Украине после того, как система подверглась неоднократным российским ракетным обстрелам.

Gazeta Wyborcza:

Предлагается отчет российских военных, попадающих в украинский плен. Как отмечается в начале статьи, украинцы тоже пытают. Но россияне лучше сдадутся, чем вернутся домой с фронта.

Один из самых влиятельных историков мира, автор монографий-бестселлеров шотландец Найл Фергюсон говорит , что не советует украинцам полностью полагаться на американскую поддержку, а рекомендует изучить стратегию Северного Вьетнама в 70-х годах.

Митрополит Варшавский и всей Польши архиепископ Савва обратился с письмом к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу I, поддержавшему войну в Украине, по случаю 14-й годовщины его интронизации. Он писал: "Врагу не нравится стабильность Церкви, он пытается ее уничтожить. То, что произошло в Украине, доказывает это наглядно". Отмечается , что письмо предстоятеля Польской автокефальной православной церкви обнародовал Московский патриархат наряду с поступившими к патриарху Кириллу по случаю годовщины его интронизации.

Медиа объясняет и то, почему Путин позволяет оскорблять себя в России. В частности, упоминается, что блогер-националист Игорь Стрелков (Гиркин) перешагнул еще один предел, откровенно раскритиковав самого главного человека России. И что? И ничего. Полковник ГРУ в отставке, совершивший военные преступления в 2014 году как командир пророссийских сепаратистов в Донецке, сейчас является одним из самых известных блогеров в России. С начала полномасштабной войны он беспощадно критикует командование РФ, нацелился не только на генералов, но и на самого Путина.

По поводу поставки истребителей F-16 Украине польский генерал Томаш Древняк говорит , что Вооруженным Силам Украины нужна техника, которую украинские военные смогут немедленно использовать. В первую очередь постсоветская техника. В то время как западные истребители не заставят Украину выиграть эту войну.

А в России преуспевает похоронная индустрия и военных захоронений становится все больше. Война с Украиной способствует расцвету рынка ритуальных услуг в РФ. Спрос растет, компании предлагают даже похороны в военном стиле, в том числе гробы в военных камуфляжных цветах.