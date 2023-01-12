Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, информирует "Европейская правда".

"Шире говоря, когда речь идет или о танках, или о противовоздушной обороне, или об артиллерии - все это мы продолжаем тщательно обсуждать с нашими союзниками и партнерами. Как вам известно, на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины, и я ожидаю, что там это тоже будет обсуждаться", – отметил он.

На вопрос о позиции Пентагона по поставкам Украины танков Райдер отметил, что в американском оборонном ведомстве "совершенно поддерживают все оборонные средства, которые могут предоставить Украине наши международные союзники и партнеры, в том числе танки".

"Опять-таки, в этот расчет входят способность осуществить обучение этим средствам, их поддержка в рабочем состоянии. Это часть любой дискуссии независимо от того, речь идет о США или о наших партнерах. Но мы поддерживаем предоставление Украине каких-либо средств, которые дадут ему преимущество на поле боя", – подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, до сих пор ни одна страна не поставила в Украину танки западного производства. Накануне стало известно, что Польша готова передать Украине танки Leopard, стоящие на вооружении польской армии. В Лондоне сообщили о планах передачи танков Challenger, а в Вашингтоне – о готовности отправить БМП Bradley.

Также сегодня, 12 января, Финляндия заявила, что готова присоединиться к передаче танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи Украине.

Эксперты отмечают, что вопрос с танками решится на встрече в формате Рамштайн, а глава СНБО Данилов заверил, что украинские воины овладеют Leopard за считанные недели.

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