Абсолютная подлость, абсолютное зло: Зеленский об ударах РФ по Запорожью
Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар россиян по жилым кварталам Запорожья абсолютной подлостью и злом
Об этом Зеленский написал в telegram.
"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - заверил Зеленский.
- В ночь на 9 октября враг атаковал ракетами жилой сектор в Запорожье: известно о 12 погибших .
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