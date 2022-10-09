Об этом Зеленский написал в telegram.

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - заверил Зеленский.

В ночь на 9 октября враг атаковал ракетами жилой сектор в Запорожье: известно о 12 погибших .

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