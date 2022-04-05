Абсолютная поддержка. Украинцы за вступление в ЕС и НАТО, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Поддержка вступления в ЕС все больше. В первые дни войны произошел рост с 68 до 86 процентов, далее рост продолжился и к концу марта составляет 91% – абсолютный рекорд за все годы исследований.



"При этом большинство (56%) убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, 23% – через пять лет. За месяц несколько уменьшилось количество тех, кто верит, что Украина присоединится к Европейскому Союзу в очень короткой перспективе" (с 61% до 56%), и возросло количество тех, кто верит во вступление в Союз за пять лет (с 13% до 23%)", - говорится в исследовании.

Уровень поддержки вступления в НАТО несколько падает.

"В первые дни войны поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62% до 76%, в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%, а по состоянию на конец марта составляет 68%", - отмечают социологи.





Исследование проводилось во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса 30-31 марта 2022 года. Всего опрошено 1 500 респондентов.

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