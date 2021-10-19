Абрамовского могут отправить в отставку с должности министра экологии 21 октября, - Кравчук
Верховная Рада может проголосовать за увольнение министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского в четверг, 21 октября
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на брифинге в кулуарах Верховной Рады 19 октября, сообщает Укринформ .
"Мы вчера обсуждали, действительно, на этой неделе может быть проголосована отставка Абрамовского, министра экологии. В пятницу была достаточно негативная оценка деятельности Министерства экологии со стороны членов СНБО. Я допускаю, что если это заявление официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг мы сможем по процедуре проголосовать его отставку в Верховной Раде. Но нужно, чтобы она сегодня поступила, потому что завтра предстоит комитет ", - сообщила она.
По словам Кравчук, во фракции еще не обсуждали кандидатов на эту должность, но среди них могут быть члены фракции "Слуга народа".
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