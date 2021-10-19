Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра экологии, - Арахамия
Роман Абрамовский написал заявление об увольнении с должность министра охраны окружающей среды и природных ресурсов
Об этом председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Я видел, что он (Абрамовский, - ред.) написал заявление. Я заходил как раз к председателю, и он выходил", - сказал Арахамия.
- Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Рада может проголосовать за освобождение Абрамовского 21 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.4Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное