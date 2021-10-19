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Главная Экономика Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра экологии, - Арахамия

Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра экологии, - Арахамия

19 октября, 2021 вторник
15:00
Экономика Роман Абрамовский

Роман Абрамовский написал заявление об увольнении с должность министра охраны окружающей среды и природных ресурсов

Об этом председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Я видел, что он (Абрамовский, - ред.) написал заявление. Я заходил как раз к председателю, и он выходил", - сказал Арахамия.

  • Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Рада может проголосовать за освобождение Абрамовского 21 октября.

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Давид Арахамия
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